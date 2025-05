Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrskontrollen

Meinerzhagen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende mehrmals mit erhöhtem Kräfteaufgebot den Verkehr in Meinerzhagen kontrolliert. Am Freitag führten Kräfte der Polizeiwache gezielte Kontrollen durch mit Blick auf Drogen am Steuer und Tempoverstöße. An mehreren Stellen wurden 157 Fahrerinnen und Fahrer angehalten. Die Polizeibeamten trafen zwei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis. Ein Fahrer wurde wegen des Verdachts, unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer zu sitzen, zur Blutproben-Abgabe mitgenommen. Drei Fahrer nutzten während der Fahrt elektronische Geräte. 16 Verkehrsteilnehmer missachteten Regeln beim Abbiegen. 29 Verkehrsteilnehmer hatten es zu eilig (22 Verwarngelder, sieben Ordnungswidrigkeiten).

Einen Tag später nahm der Verkehrsdienst der Polizei den Drag Day auf dem Flugplatz und rundherum zum Anlass, genauer hinzuschauen. Auf dem Treffen selbst stellten die Beamten erfreulicherweise keine Verstöße fest. Im Umfeld gab es mehrere Verstöße gegen Regeln: Fünf Verkehrsteilnehmer bekamen Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei einem Kradfahrer ergab sich der Verdacht einer Fahrt unter Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten einer zu lauten Harley-Davidson sicher. Bei den Geschwindigkeitskontrollen fuhr der Spitzenreiter 99 statt der erlaubten 70 km/h (Bußgeld: 150 Euro sowie ein Punkt). Insgesamt erfasste die ESO-Anlage 1733 Fahrzeuge, darunter waren 63 zu schnell (52 Verwarngelder, elf Ordnungswidrigkeiten). (cris)

