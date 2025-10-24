Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Senior bestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 12.50 Uhr, klingelten an einem Haus einer Seniorin in der Mittlere Dorfstraße in Hägelberg drei unbekannte Männer und fragten nach Brot sowie einer Toilette. Die hilfsbereite Seniorin ließ alle drei Männer in ihre Wohnung. Einer der Männer verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, ein weiterer Mann sei zur Toilette gegangen. Währenddessen wurde die Wohnung der Seniorin durchsucht und erst später bemerkte die Senioren das Fehlen ihres Schmuckes.

Die drei Männer können nur vage beschrieben werden.

Ein Mann sei zwischen 25 bis 30 Jahre alt und ein weiterer Mitte 30. Alle trugen dunkle Kleidung, einer zudem eine rote Schildmütze und ein anderer hatte einen Bart. Auch wird vermutet, dass sich die Männer mit einem Fahrzeug in Hägelberg aufhielten und zuvor auch schon bei anderen Häuser klingelten.

Der Polizeiposten Steinen sucht Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Männern oder deren benutztes Fahrzeug geben können. Auch bittet der Polizeiposten Steinen Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Der Polizeiposten nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell