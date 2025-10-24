Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Weil am Rhein: Verdacht Schusswaffengebrauch in Bar - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Folgemeldung zu Weil am Rhein: Verdacht Schusswaffengebrauch in Bar - Tatverdächtiger in Haft Am Montag, 13.10.2025, wurde der Tatverdächtige, ein 32-jähriger türkischer Staatsangehöriger, anlässlich einer Verkehrskontrolle in Tschechien angehalten und aufgrund des gegen ihn bestehenden europäischen Haftbefehles wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags von der Polizei festgenommen. Am Mittwoch, 22.10.2025, erfolgte in Kooperation mit der Bundespolizei die Überstellung nach Deutschland. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag, 23.10.2025, dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Lörrach vorgeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ursprungsmeldung von Dienstag, 30.09.2025: Nach den bisherigen Ermittlungen steht ein 32-jähriger Mann im Verdacht, am Sonntag, 28.09.2025, gegen 22.00 Uhr, mit einer Handfeuerwaffe in einer Bar in Weil am Rhein mehrfach geschossen zu haben. Von den sich in der Bar befindlichen Personen wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige befindet sich seither auf der Flucht. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Lörrach wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem am Montag, 29.09.2025, ein Imbiss in Weil am Rhein durchsucht. Am Montag, 29.09.2025 wurde beim Kriminalkommissariat Lörrach eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu dem Tatablauf dauern die Ermittlungen an.

