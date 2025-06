Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung im Gebäude

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Mülfort, 02.06.2025, 20:25 Uhr, Römerbrunnen (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde am Abend zu einem Mehrfamilienhaus am Römerbrunnen alarmiert. Bewohner hatten eine Rauchentwicklung entdeckt und Brandgeruch wahrgenommen. Die ersteintreffenden Kräfte verschafften sich Zutritt zur betroffenen Wohnung, löschten den Kleinbrand im Bereich der Küche ab und führten Lüftungsmaßnahmen durch.

Zum Schadenszeitpunkt befand sich eine Person in der Wohnung. Diese wurde unmittelbar durch die Kräfte der Feuerwehr an das anwesende Rettungsdienstpersonal übergeben und untersucht. Glücklicherweise blieb die Person unverletzt und konnte anschließend wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Himmels

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell