Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schwerer Diebstahl

Falscher Lebenshilfemitarbeiter bestiehlt Seniorin

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Donnerstag (6. März 2023) gegen kurz vor 12:50 Uhr hat sich ein unbekannter Täter unter dem Vorwand, er sei Mitarbeiter der Lebenshilfe, Zugang zur Wohnung einer 90 Jahre alten Frau in Winnekendonk verschafft. Der Mann gab an, er wolle überprüfen, ob die Seniorin noch in der Lage sei, alleine zu wohnen. Dazu müsse er auch einen Hörtest durchführen. Er wies die 90-Jährige an, im Wohnzimmer Platz zu nehmen und ging nebenan in das Schlafzimmer der Frau. Doch anstatt das Gehör der Dame zu testen, entwendete er Goldschmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Danach verließ er die Wohnung. Da der 90-Jährigen das Ganze komisch vorkam, schaute sie sofort nach ihren Wertsachen und stellte den Diebstahl fest. Eine Nachfrage bei der Lebenshilfe bestätigte ihr, dass sie Opfer eines Trickbetrügers geworden war.

Sie beschreibt den Mann wie folgt:

- 40 bis 45 Jahre alt - Schlank - Ca. 1,80m groß - Kurze, dunkle Haare - Helle Bekleidung - Akzentfreies Hochdeutsch - Gebräunter Teint

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie niemanden leichtfertig in Ihr Haus. Personen, wie Mitarbeiter der Stadtwerke, von Telefongesellschaften oder Behörden o.ä. müssen einen Ausweis vorlegen können. Ein Anruf bei der Behörde oder dem entsendenden Unternehmen gibt Sicherheit. Scheuen Sie sich nicht vor einer Überprüfung der Person, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt. Falls Ihnen Personen verdächtig vorkommen, informieren Sie bitte bedenkenlos die Polizei über den Notruf 110.

Im Zusammenhang mit dem Sachverhalt in Winnekendonk sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den beschriebenen Mann gesehen? Hinweise bitte unter 02823 1080 an die Kripo Goch. (cs)

