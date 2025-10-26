PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Titisee-Neustadt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag dem 24.10.2025 und Samstag dem 25.10.2025 - keine genaueren Zeitangaben möglich - kam es zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Freiburger Straße in Titisee-Neustadt.

Der Unfallverursacher fuhr halbseitig mit seinem LKW über den Kreisverkehr und beschädigte hierdurch die Bepflanzung und die Beschilderungen "Titisee" und "Neustadt".

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651-93360 zu melden.

EW/RTN

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 16:19

    POL-FR: Freiburg: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Berliner Allee/Elsässer Straße in Freiburg am Donnerstag, 23.10.2025, ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer um 11.45 Uhr die Elsässer Straße in nordwestlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts auf die Berliner Allee abzubiegen. ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:54

    POL-FR: Weil am Rhein: Bargeld aus Umkleidekabine entwendet

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis 21.10 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft Bargeld von drei Geschädigten aus einer unverschlossenen Umkleidekabine. Die Geschädigten befanden sich beim Training auf einem Fußballplatz in der Straße "Burghölzle", als die unbekannte Täterschaft deren Abwesenheit ausnutzte und etwa 300 Euro Bargeld aus der Umkleidekabine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren