Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Titisee-Neustadt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag dem 24.10.2025 und Samstag dem 25.10.2025 - keine genaueren Zeitangaben möglich - kam es zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Freiburger Straße in Titisee-Neustadt.

Der Unfallverursacher fuhr halbseitig mit seinem LKW über den Kreisverkehr und beschädigte hierdurch die Bepflanzung und die Beschilderungen "Titisee" und "Neustadt".

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651-93360 zu melden.

EW/RTN

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell