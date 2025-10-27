Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Täterfestnahme nach Diebstahl

Freiburg (ots)

Ein 32-Jähriger konnte am Sonntagmittag, 26.10.2025, gegen 14:45 Uhr im Erlenweg im Freiburger Stadtteil Haslach von aufmerksamen Zeugen bei einem Diebstahl beobachtet und verfolgt werden.

Der Mann soll zuvor einen Laptop aus einem Rucksack entwendet haben, welcher scheinbar kurzzeitig unbeobachtet im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses abgestellt worden sein soll.

Der Tatverdächtige habe anschließend die Flucht mit einem Fahrrad ergriffen und wurde dabei von der Zeugin und dem Geschädigten verfolgt.

Der 32-Jährige konnte wenig später durch eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife im Berreich des Scherrerplatzes gefasst und vorläufig festgenommen werden.

Der entwendete Laptop wurde wenig später durch die Einsatzkräfte in einem in der Nähe befindlichen Gebüsch aufgefunden und konnte dem Geschädigten ausgehändigt werden.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd ermittelt gegen den 32-jährigen Mann nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

