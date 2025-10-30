PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Lkw mit nicht gesichertem Container gestoppt

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf der Weststraße in Vorhalle stoppten Polizisten am Mittwoch (29.10.2025) einen Lkw, der gegen 8.30 Uhr mit einem ungesicherten Container unterwegs war. Die Einsatzkräfte führten zu dieser Zeit Geschwindigkeitskontrollen durch, als sie auf das Fahrzeug aufmerksam wurden. Sie sahen, dass die Tragketten nicht gespannt waren. Der Fahrer, ein 57-jähriger Hagener, hatte den Container, der sich auf dem Fahrzeug befand, zudem nicht ordnungsgemäß aufgeladen. Während des Gespräches mit den Beamten zeigte sich der Mann einsichtig. Er erhielt eine Anzeige. (arn)

