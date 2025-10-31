Polizei Hagen

POL-HA: 37-jähriger Mann randaliert in Bank

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025) randalierte ein 37 Jahre alter Mann in einer Bankfiliale in Hohenlimburg und löste dadurch einen Polizeieinsatz aus.

Gegen 11.30 Uhr alarmierten Mitarbeitende der Bank die Polizei. Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend in die Esserstraße. Die Zeugen berichteten vor Ort, dass der Mann herumgeschrien und sie lautstark angegangen hatte. Zuvor sprach er mit einer Mitarbeiterin der Bank, die sein Anliegen jedoch nicht bearbeiten konnte. Im Zuge der Randale nahm er einen in der Filiale befindlichen Absperrpfosten und lief bedrohlich auf die Mitarbeitenden zu. Ein 58-Jähriger konnte einen Schlag mit dem Pfosten des Randalierers abwenden. Anschließend flüchteten die anwesenden Personen in Büroräume bis die Einsatzkräfte der Polizei erschienen, die Situation beruhigten und ein Verfahren gegen den 37-Jährigen einleiteten. (rst)

