POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Hohenlimburger Juweliergeschäft gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht auf Freitag (31.10.2025) brachen drei bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in Hohenlimburg ein. Gegen 04.15 Uhr wurde der Alarm des Geschäftes, welches sich im Eingangsbereich der Kaufland-Filiale in der Straße Auf dem Lölfert befindet, ausgelöst. Als Polizeibeamte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, erkannten sie, dass eine Schiebetür des Haupteingangs herausgebrochen war und auf dem Boden lag. Weiterhin erkannten sie, dass die Glastür des Juweliergeschäftes eingeschlagen war. Die Vitrinen innerhalb des Geschäftes waren durchwühlt und zum Teil leergeräumt. Auf dem Boden in und vor der Filiale lagen einige Schmuckstücke verteilt. Bei den ersten Ermittlungen konnten die Polizeibeamten die Videoaufzeichnung sichten. Dabei erkannten sie drei maskierte Personen, die nur wenige Minuten für die Tatausführung benötigten und dann flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. Insbesondere bitten die Ermittler um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, die sich zum Tatzeitpunkt rund um den Tatort aufgehalten haben. (sen)

