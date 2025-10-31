Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt mit 2,5 Promille - Polizei stellt Führerschein einer 32-Jährigen sicher

Hagen-Eckesey (ots)

Einsatzkräfte der Polizei führten in der Nacht auf Freitag (31.10.2025) Verkehrskontrollen durch. Eine 32-jährige Autofahrerin war mit 2,5 Promille unterwegs.

Die Beamten hatten in der Nacht an der Eckeseyer Straße einen Kontrollposten aufgebaut und gaben einer Porsche-Fahrerin gegen 0.30 Uhr Anhaltezeichen, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Erst mit Verzögerung kam die Fahrerin der Aufforderung nach und hielt am Fahrbahnrand. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch aus dem Porsche Macan fest. Zudem lallte die 32 Jahre alte Fahrerin und hatte verzögerte Körperreaktionen. Die Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der Frau durch, der ein Ergebnis von 2,5 Promille nachwies. Anschließend brachten sie die Frau zur Polizeiwache, wo ihr zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein der 32-Jährigen sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (rst)

