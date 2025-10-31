PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt mit 2,5 Promille - Polizei stellt Führerschein einer 32-Jährigen sicher

Hagen-Eckesey (ots)

Einsatzkräfte der Polizei führten in der Nacht auf Freitag (31.10.2025) Verkehrskontrollen durch. Eine 32-jährige Autofahrerin war mit 2,5 Promille unterwegs.

Die Beamten hatten in der Nacht an der Eckeseyer Straße einen Kontrollposten aufgebaut und gaben einer Porsche-Fahrerin gegen 0.30 Uhr Anhaltezeichen, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Erst mit Verzögerung kam die Fahrerin der Aufforderung nach und hielt am Fahrbahnrand. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch aus dem Porsche Macan fest. Zudem lallte die 32 Jahre alte Fahrerin und hatte verzögerte Körperreaktionen. Die Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der Frau durch, der ein Ergebnis von 2,5 Promille nachwies. Anschließend brachten sie die Frau zur Polizeiwache, wo ihr zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein der 32-Jährigen sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 09:11

    POL-HA: 37-jähriger Mann randaliert in Bank

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Donnerstag (30.10.2025) randalierte ein 37 Jahre alter Mann in einer Bankfiliale in Hohenlimburg und löste dadurch einen Polizeieinsatz aus. Gegen 11.30 Uhr alarmierten Mitarbeitende der Bank die Polizei. Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend in die Esserstraße. Die Zeugen berichteten vor Ort, dass der Mann herumgeschrien und sie lautstark angegangen hatte. Zuvor sprach er mit einer ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:01

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger - Wer hat Julia K. gesehen?

    Hagen (ots) - Seit dem gestrigen Mittwochmorgen (29.10.2025) wird die 15-jährige Julia K. vermisst. Gegen 7 Uhr verließ die Jugendliche ihre elterliche Wohnung in Vorhalle, um zur Schule zu gehen. Dort ist sie nicht erschienen und auch nicht nach Hause zurückgekehrt. Es ist möglich, dass sich die Vermisste an Bahnhöfen in Köln, Düsseldorf, Krefeld oder Dortmund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren