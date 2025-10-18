Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/OT Eicken-Bruche -Einbruch in Einfamilienhaus- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Poggenort ein. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Täter unter anderem Bargeld und eine Armbanduhr. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung, bevor die Bewohner nach Hause zurückkehrten und den Einbruch entdeckten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Melle bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Poggenort oder der umliegenden Straßen beobachtet haben, sich unter Telefon 05422/92060 zu melden.

