Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Unerlaubter Fischfang am Deichsee - Polizei ermittelt wegen Fischwilderei

Osnabrück (ots)

Ein Fall von unerlaubtem Fischfang am Deichsee an der Gudrun-Kuhlmann-Allee beschäftigt derzeit die Polizei in Quakenbrück. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am Sonntag, den 12. Oktober, gegen 18 Uhr.

Ein Fischereiaufseher hatte zu diesem Zeitpunkt drei Männer am Deichsee beobachtet, die dort Fische gefangen hatten. Als er die Personen ansprach und eine Berechtigung zum Angeln verlangte, konnten sie keinen entsprechenden Nachweis vorlegen. Anschließend stiegen die Männer inklusive der gefangenen Fische in einen VW Golf mit vermutlich rumänischem Kennzeichen und fuhren davon.

Hinweise auf die Identität der Männer liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet.

Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Deichsees beziehungsweise der Gudrun-Kuhlmann-Allee beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/907760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell