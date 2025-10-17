Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ermittlungserfolg - Ausgesetzte Schäferhunde gehörten zu einem Gewerbegrundstück

Osnabrück (ots)

Am 23.08.2025 stellten Osnabrücker Polizisten drei ausgewachsene Schäferhunde sicher, die im Bereich der Klöcknerstraße herrenlos angetroffen wurden. Aufgrund der Gesamtstunde war davon auszugehen, dass die Tiere bewusst ausgesetzt wurden. Die Stiftung Tierschutz Osnabrück kümmerte sich fortan um die Tiere.

siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6109477

Die Polizei Osnabrück konnte in diesem Zusammenhang nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann steht im Verdacht, im Juli zwei Schäferhündinnen und im August drei männliche Schäferhunde im Stadtgebiet von Osnabrück ausgesetzt zu haben. Aufgrund von Zeugenaussagen und weiteren Indizien ließen sich die Tiere einem Gewerbegrundstück in Osnabrück zuordnen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die fünf Hunde befinden sich weiterhin in der Obhut der Stiftung Tierschutz Osnabrück und Umgebung. Nach aktuellem Stand sollen sie ab kommender Woche in die Vermittlung gehen.

