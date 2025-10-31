Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann entblößt sich vor 48-Jährigen - die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Eilpe (ots)

Am Mittwochmorgen (29.10.2025) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor einer Frau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 6 Uhr ging die 48-Jährige die Eilper Straße entlang und wurde von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der sein Handy hervorholte und sie um ihre Telefonnummer bat. Die Frau lehnte ab, wollte sich dem Gespräch entziehen und setzte ihren Weg in Richtung Stadthalle fort. Der Mann folgte ihr, hielt sie auf Höhe des Geländes des Wirtschaftsbetriebs Hagen fest und entblößte sich auf schamverletzende Weise. Die Frau entfernte sich umgehend und brachte den Vorfall richtigerweise zur Anzeige. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise zu dem unbekannten Täter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, schlanke Figur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare, dunkel bekleidet, sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise werden jederzeit von der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell