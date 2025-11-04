PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Natursteinmauer beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Samstag (1. November 2025), 17:00 Uhr und Sonntag (2. November 2025), 08:00 Uhr kam es am Ayenscherweg in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei eine Natursteinmauer, an einer Grundstückszufahrt, beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:33

    POL-KLE: Geldern - Diebstahl-Serie aus Pkw in Walbeck / Tatverdächtiger ermittelt

    Geldern (ots) - In der Nacht von Donnerstag (30. Oktober 2025) auf Freitag (31. Oktober 2025) kam es in Geldern-Walbeck zu mehreren Diebstählen aus Autos. Die Beute bestand aus den unterschiedlichsten Gegenständen, von Bargeld, Fahrzeugpapieren, einem Rosenkranz und einer Heiligenfigur bis hin zu Sportbekleidung. Die unverzüglichen Ermittlungen der Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:50

    POL-KLE: Kranenburg - Alleinunfall mit Rennrad: 24-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

    Kranenburg (ots) - Am Montag (3. November 2025) kam es gegen 22:05 Uhr an der Tiggelstraße zu einem Alleinunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit einem Rennrad die Tiggelstraße in Fahrtrichtung Kranenburg und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Rad. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:50

    POL-KLE: Rees - Wertgegenstände aus Einfamilienhaus entwendet: Hinweise erbeten

    Rees (ots) - Im Zeitraum von Freitag (31. Oktober 2025), 16:30 Uhr und Montag (3. November 2025), 08:00 Uhr kam es am Groiner Kirchweg in Rees zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten u.a. eine Kabeltrommel sowie ein weiteres Kabel. Die Kripo Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren