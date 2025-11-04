Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Natursteinmauer beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Samstag (1. November 2025), 17:00 Uhr und Sonntag (2. November 2025), 08:00 Uhr kam es am Ayenscherweg in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei eine Natursteinmauer, an einer Grundstückszufahrt, beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

