Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Freitag (5. September 2025), 22:00 Uhr und Samstag (6. September 2025), 02:30 Uhr kam es an der Mühlhoffstraße in Uedem zu einer Sachbeschädigung. Durch einen unbekannten männlichen Tatverdächtigen wurde auf einem Firmengelände eine Tür sowie die Windschutzscheibe als auch die Motorhaube eines abgestellten Pkws (weißer Mercedes GLE) beschädigt. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Ein Bild und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/185190

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell