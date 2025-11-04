PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Freitag (5. September 2025), 22:00 Uhr und Samstag (6. September 2025), 02:30 Uhr kam es an der Mühlhoffstraße in Uedem zu einer Sachbeschädigung. Durch einen unbekannten männlichen Tatverdächtigen wurde auf einem Firmengelände eine Tür sowie die Windschutzscheibe als auch die Motorhaube eines abgestellten Pkws (weißer Mercedes GLE) beschädigt. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Ein Bild und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/185190

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:52

    POL-KLE: Weeze - Natursteinmauer beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Weeze (ots) - Im Zeitraum von Samstag (1. November 2025), 17:00 Uhr und Sonntag (2. November 2025), 08:00 Uhr kam es am Ayenscherweg in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei eine Natursteinmauer, an einer Grundstückszufahrt, beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:33

    POL-KLE: Geldern - Diebstahl-Serie aus Pkw in Walbeck / Tatverdächtiger ermittelt

    Geldern (ots) - In der Nacht von Donnerstag (30. Oktober 2025) auf Freitag (31. Oktober 2025) kam es in Geldern-Walbeck zu mehreren Diebstählen aus Autos. Die Beute bestand aus den unterschiedlichsten Gegenständen, von Bargeld, Fahrzeugpapieren, einem Rosenkranz und einer Heiligenfigur bis hin zu Sportbekleidung. Die unverzüglichen Ermittlungen der Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:50

    POL-KLE: Kranenburg - Alleinunfall mit Rennrad: 24-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

    Kranenburg (ots) - Am Montag (3. November 2025) kam es gegen 22:05 Uhr an der Tiggelstraße zu einem Alleinunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit einem Rennrad die Tiggelstraße in Fahrtrichtung Kranenburg und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Rad. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren