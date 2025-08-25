Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Haftbefehl am Stralsunder Hauptbahnhof vollstreckt

Stralsund (ots)

Freitagabend (22.08.2025) wurde ein Mann durch Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof der Hansestadt festgenommen. Gegen den 51-jährigen Deutschen lag ein Haftbefehl vor.

Der Stralsunder war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Somit war den Bundespolizisten der offene Haftbefehl bekannt. Demnach suchte ihn die Staatsanwaltschaft Stralsund wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Im März 2025 hatte ihn das hiesige Amtsgericht deswegen zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro oder 45 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Der Mann verfügte nicht über genügend Geldmittel und wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell