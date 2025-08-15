Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Bundespolizisten nehmen Mann fest - Freundin bezahlt
Stralsund, Rostock (ots)
Gestern Abend (14.08.25) kontrollieren Bundespolizisten aus Stralsund in der Regionalbahn auf der Strecke von Stralsund nach Rostock einen Reisenden.
Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme auf Grund eines Haftbefehls. Das Amtsgericht Rostock hatte den 24-jährigen Deutschen wegen Erschleichens von Leistungen 2024 rechtmäßig verurteilt. Demnach hat der junge Mann eine Geldstrafe in Höhe von 510, 00 Euro nebst Verfahrenskosten in Höhe von 118,50 Euro sowie eine Restgeldstrafe in Höhe von 7,71 Euro zu zahlen oder ersatzweise 17 Tage Haft abzuleisten. Bis dato kam er diesen Forderungen nicht nach.
Zum Glück hat er eine Freundin, die die geforderte Geldsumme bei der Bundespolizeiinspektion Rostock einzahlte. Anschließend wurde der Rostocker wieder entlassen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecherin
Uta Bluhm
Telefon: 03831 28432 - 106
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste
