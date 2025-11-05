PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Bargeld entwendet: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum von Montag (3. November 2025), 23:00 Uhr und Dienstag (4. November 2025), 11:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Schoelkensdyck" in Wachtendonk zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten mehrere Türen, drangen so in ein Vereinsheim ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

