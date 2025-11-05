Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Bargeld entwendet: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum von Montag (3. November 2025), 23:00 Uhr und Dienstag (4. November 2025), 11:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Schoelkensdyck" in Wachtendonk zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten mehrere Türen, drangen so in ein Vereinsheim ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

