Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 12-jähriges Mädchen leicht verletzt: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Am Dienstag (4. November 2025) kam es zwischen 17:00 Uhr und 17:05 Uhr an der Kreuzung Materborner Allee, Querallee, Dorfstraße in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 12-jähriges Mädchen aus Kleve befuhr mit einem Fahrrad die Dorfstraße in Fahrtrichtung Materborner Allee / Querallee. An der Kreuzung beabsichtigte das Mädchen die Materborner Allee in Fahrtrichtung Querallee zu queren und wurde dabei, nach eigenen Angaben, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmenden touchiert. Der unbekannte Verkehrsteilnehmende befuhr, in einem schwarzen Pkw, die Querallee von der Triftstraße kommenden in Richtung Materborner Allee und bog nach links in Fahrtrichtung Grunewaldstraße ab. Durch den Zusammenstoß verletzte sich das Mädchen aus Kleve leicht, während sich der Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit entfernte. Das Mädchen konnte den flüchtigen Pkw-Fahrer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 40 bis 45 Jahre - schwarze kurze Haare - dunkler Bart

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab das Mädchen an, von einem Pkw-Fahrer durch ein geöffnetes Fenster angesprochen worden zu sein, welcher den Unfall mitbekommen habe und die Materborner Allee in Richtung Hoffmannallee befuhr (der Pkw stand zum Zeitpunkt des Unfalls an der Lichtzeichenanlage). Die Polizei sucht diesen Verkehrsteilnehmenden sowie weitere Zeugen als auch den unbekannten Unfallbeteiligten und nimmt Hinweise unter 02821 5040 bei der Polizei Kleve entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell