PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 12-jähriges Mädchen leicht verletzt: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Am Dienstag (4. November 2025) kam es zwischen 17:00 Uhr und 17:05 Uhr an der Kreuzung Materborner Allee, Querallee, Dorfstraße in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 12-jähriges Mädchen aus Kleve befuhr mit einem Fahrrad die Dorfstraße in Fahrtrichtung Materborner Allee / Querallee. An der Kreuzung beabsichtigte das Mädchen die Materborner Allee in Fahrtrichtung Querallee zu queren und wurde dabei, nach eigenen Angaben, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmenden touchiert. Der unbekannte Verkehrsteilnehmende befuhr, in einem schwarzen Pkw, die Querallee von der Triftstraße kommenden in Richtung Materborner Allee und bog nach links in Fahrtrichtung Grunewaldstraße ab. Durch den Zusammenstoß verletzte sich das Mädchen aus Kleve leicht, während sich der Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit entfernte. Das Mädchen konnte den flüchtigen Pkw-Fahrer wie folgt beschreiben:

   - männlich
   - ca. 40 bis 45 Jahre
   - schwarze kurze Haare
   - dunkler Bart

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab das Mädchen an, von einem Pkw-Fahrer durch ein geöffnetes Fenster angesprochen worden zu sein, welcher den Unfall mitbekommen habe und die Materborner Allee in Richtung Hoffmannallee befuhr (der Pkw stand zum Zeitpunkt des Unfalls an der Lichtzeichenanlage). Die Polizei sucht diesen Verkehrsteilnehmenden sowie weitere Zeugen als auch den unbekannten Unfallbeteiligten und nimmt Hinweise unter 02821 5040 bei der Polizei Kleve entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:16

    POL-KLE: Wachtendonk - Bargeld entwendet: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

    Wachtendonk (ots) - Im Zeitraum von Montag (3. November 2025), 23:00 Uhr und Dienstag (4. November 2025), 11:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Schoelkensdyck" in Wachtendonk zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten mehrere Türen, drangen so in ein Vereinsheim ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:16

    POL-KLE: Uedem - Fenster beschädigt: Bewohner überrascht drei männliche Täter

    Uedem-Keppeln (ots) - Am Dienstag (4. November 2025) kam es gegen 19:00 Uhr an der Örtlichkeit "Im Heidkamp" zu einem Einbruch. Drei unbekannte männliche Täter beschädigten ein Fenster eines Einfamilienhauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten neben drei Taschen (rot, braun, schwarz) auch einen mittleren ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:15

    POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohngebäude: Unbekannte Täter beschädigen Terrassentür

    Wachtendonk (ots) - Am Dienstag (4. November 2025) kam es zwischen 17:30 Uhr und 20:55 Uhr am Eschenweg in Wachtendonk zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Wohngebäudes und drangen in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter, welche nach aktuellem Kenntnisstand eine Münzsammlung entwendeten, durchsucht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren