Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der B67

Sieben Personen verletzt

Rees (ots)

Am Mittwoch (05. November 2025) kam es gegen 07:28 Uhr auf der Reeser Landstraße (Bundesstraße 67) in Rees zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 58-jähriger Mann aus Rees war auf der B 67 mit seinem Ford vom Kreisverkehr Emmericher Landstraße kommend in Richtung Grüttweg unterwegs. Er fuhr dann auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw Dacia eines 53-jährigen Mannes aus Hamminkeln auf. Durch den Aufprall kam es zu einer Kettenreaktion, bei der am Ende insgesamt fünf Autos beschädigt wurden. Der Fahrer des Dacia war durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeschlossen, er wurde durch die Feuerwehr Rees aus dem Fahrzeug gerettet. Durch diesen Unfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt, davon erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen. Die zunächst angenommene Lebensgefahr bei einem der Beteiligten bestätigte sich im Laufe des Einsatzes nicht, ebenso stellten sich angenommenen schweren Verletzungen einer anderen Person als leichte Verletzungen heraus. Der angeforderte Rettungshubschrauber musste keine Person transportieren. Vier beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Ford wurde sichergestellt. Zur Unfallaufnahme kam des spezialisierte Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve zum Einsatz. Die B 67 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 10:30 Uhr gesperrt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell