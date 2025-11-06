Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei beteiligten Personen: Kripo sucht Geschädigten

Kleve (ots)

Am Freitag (1. August 2025) kam es gegen 18:15 Uhr an der Stechbahn in Kleve zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei beteiligten Männern entfernte sich der Geschädigte von der Örtlichkeit und konnte von Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 70 bis 80 Jahre alt - rotblonde Haare - Brille - rostbraune Jacke - führte einen Jutebeutel mit sich

Der Tatverdächtigte, ein 23-jähriger Mann aus Kleve, konnte durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten an der Örtlichkeit angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach dem Geschädigten und Personen, die Hinweise zu dem Mann machen können. Hinweise bitte an 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell