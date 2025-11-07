POL-KLE: Geldern - Brand von drei abgestellten Fahrzeugen: Ermittlungen der Kripo dauern an
Geldern (ots)
Am Freitag (7. November 2025) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 03:30 Uhr Kenntnis über den Brand von zwei abgestellten Fahrzeugen. Die beiden Pkws waren im Bereich der Friedrich-Spee-Straße abgestellt und aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Im Rahmen des Einsatzes wurde noch ein drittes in Flammen stehendes Fahrzeug, welches am Friedrich-Nettesheim-Weg abgestellt gewesen war, gemeldet. Die Ermittlungen der Kripo zur Brandursache dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an.
Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell