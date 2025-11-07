Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen: Verkehrsteilnehmer aus den Niederlanden verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Donnerstag (6. November 2025) kam es gegen 17:30 Uhr an der Beeker Straße in Emmerich zu einem Unfall. Eine 24-jährige Frau aus den Niederlanden (Azewijn) befuhr mit einem Audi A4 die Beeker Straße und beabsichtigte nach links auf die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen aufzufahren. Dabei übersah die Frau ein entgegenkommendes Fahrzeug (Renault Twingo), in welchem sich ein 32-jähriger Mann aus Arnhem (Niederlande) befand. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der Mann schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus verbracht wurde. Die 24-jährige Frau verletzte sich leicht, während ein zwei Monate altes Mädchen, welches sich ebenfalls im Audi A4 befunden hatte, unverletzt blieb. Die beiden Fahrzeuge wurden im Frontbereich schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (pp)

