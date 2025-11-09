PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kollision mit Baum - Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen

Issum-Sevelen (ots)

Am Sonntag (09 November 2025) gegen 10:27 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Issum mit seinem Pkw VW Golf die Issumer Straße in Fahrtrichtung Hoerstgener Straße. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde das spezialisierte Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Issumer Straße voll gesperrt. Ein Team des polizeilichen Opferschutzes übernahm die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle dauerten bis 14:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

