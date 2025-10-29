Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Zwischen Montag, den 27.10.2025, 07:30 Uhr und Dienstag, den 28.10.2025, 11:15 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Mercedes in der Schraderstraße in Frankenthal ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde nach Angaben der Mitteilerin nichts entwendet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

