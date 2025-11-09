Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pkw kollidiert mit Baum, Fahrzeugführer verstirbt noch am Unfallort

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Sonntag (09. November 2025) kam es gegen 04:20 Uhr in Kerken auf der Issumer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Auf gerader Strecke kam ein Pkw (Fiat)in Höhe des Tewesenweg, aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Pkw wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und fing Feuer. Der männliche Fahrzeugführer verstarb noch im Pkw. Aufgrund der Schwere der Verletzungen, steht eine genaue Identifizierung des Fahrzeugführers noch aus. Zur Unfallaufnahme wurde das spezialisierte Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Issumer Straße voll gesperrt. Das Team des polizeilichen Opferschutzes wurde mit in die Unfallaufnahme eingebunden.

