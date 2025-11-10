Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Bargeld aus Verkaufsautomaten für Lebensmittel entwendet: Kripo sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Sonntag (9. November 2025) beschädigten unbekannte Täter, in der Zeit von 02:05 Uhr und 02:10 Uhr, an der Georg-Elser-Straße in Emmerich einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel. Der oder die Täter entwendeten aus dem Automaten eine mittlere dreistellige Bargeldsumme und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell