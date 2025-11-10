POL-KLE: Emmerich - Bargeld aus Verkaufsautomaten für Lebensmittel entwendet: Kripo sucht Zeugen
Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)
Am Sonntag (9. November 2025) beschädigten unbekannte Täter, in der Zeit von 02:05 Uhr und 02:10 Uhr, an der Georg-Elser-Straße in Emmerich einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel. Der oder die Täter entwendeten aus dem Automaten eine mittlere dreistellige Bargeldsumme und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell