Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg): Brand in einer Lagerhalle

Kassel (ots)

Durch Anwohner wurde am Di., 11.11.2025, gg. 01:00 Uhr, eine Rauchwolke über einer Lagerhalle für landwirtschaftliche Erzeugnisse in der Lütersheimer Str. gemeldet. In der Lagerhalle brannten nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr Futter-und Düngemittel, die auf Paletten gelagert waren.

Personen befanden sich nicht im Objekt.

Der Brandschaden wird vorläufig auf ca. 100.000EUR geschätzt

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Es waren 80 Feuerwehrleute aus Volkmarsen und deren Ortsteilen sowie aus Bad Arolsen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Korbach geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Marco Erkelenz, Erster Kriminalhauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

