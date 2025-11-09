Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne "Lappen" unterwegs

Greußen (ots)

Am vergangenen Freitag kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser gegen 12:40 Uhr in Greußen auf dem dortigen Markt den Fahrer eines schwarzen Pkw Mercedes. Der Mann konnte vor Ort den Beamten keinen Führerschein vorweisen. Nach kurzer Ermittlung fanden die Beamten heraus, warum dies so war: der Fahrer des Mercedes hatte keine gültige Fahrerlaubnis mehr, denn diese war ihm durch die zuständige Behörde bereits im Vorfeld entzogen worden. Da die Beamten weiterhin den Verdacht gewannen, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte, musste dieser die Polizisten zur Durchführung einer Blutentnahme ins nächste Krankenhaus begleiten. Es wurde entsprechende Anzeige erstattet und die Weiterfahrt selbstredend unterbunden.

