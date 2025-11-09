Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Andere Kennzeichen, Drogen und kein Führerschein - Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Bad Langensalza (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025, gegen 12:15 Uhr, wurde in der Tennstedter Straße ein VW Passat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass am Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die für einen Opel ausgestellt waren. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, der Pkw hatte keinen Versicherungsschutz, und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und das Fahrzeug sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Fahrers wurde zudem eine Kleinstmenge Methamphetamin aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter berauschenden Mitteln, Fahren ohne Versicherungsschutz sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell