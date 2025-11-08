PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verstoß Tierschutzgesetz durch Kraftfahrer nach Wildunfall

Dingelstädt (ots)

Am Samstag, den 08.11.2025 wurde der Polizei durch einen vorbeifahernden Verkehrsteilnehmner ein schwer verletztes Reh gemeldet, dass mit verletzter Bauchdecke bewegungsunfähig auf der Straße zwischen Dingelstädt und Silberhausen lag. Die eintreffende Streife stellte fest, dass die Verletzungen von einem heftigen Zusammenstoß mit einem Kfz stammen müssen. Das Tier wurde durch die Kollegen mit Schüssen aus der Dienstwaffe von seinem Leiden erlöst. Da sich der eigentliche Verursacher nicht gemeldet sondern die Unfallstelle verlassen hatte, wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt nach dem Tierschutzgesetz eröffnet, da dem Tier durch das bloße Verlassen der Unfallstelle ein unnötiges Leiden zugefügt wurde.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang gerne noch einmal darauf hin, dass sich Verursacher eines Wildunfalls umgehend beim Polizeinotruf oder der Rettungsleitstelle melden sollten, um das verletzte Tier nicht unnötig leiden zu lassen und weitere Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 13:49

    LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Freitag, den 07.11.2025 führte eine Streife in Heiligenstadt eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ihnen ein Audi A 4 auf, der in der Hugo-Ernemann-Straße gestoppt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung kam heraus, dass der 40-jährige Fahrer verbotswidrig unter dem Einfluss von Amphetamine stand. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und eine ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 08:06

    LPI-NDH: Schwer verletzter Radfahrer

    Nordhausen (ots) - Am Freitag um 14:25 Uhr stürzte ein Radfahrer am Darrweg in Nordhausen. An der Einmündung Hinter der Alten Mühle beabsichtigte eine 45jährige BMW-Fahrerin von dort auf den Darrweg aufzufahren. Ein 77-jähriger fuhr mit seinem Rad, aus Richtung Kasseler Landstraße kommend, den nördlichen Rad- und Fußweg am Darrweg. An der schlecht einsehbaren Stelle erkannte der Radfahrer den im Einmündungsbreich ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:54

    LPI-NDH: Vandalismus in Bankgebäude

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Derzeit Unbekannte begingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Sachbeschädigung in einer Bank in der Petristraße. Ersten Ermittlungen zu Folge betraten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen öffentlich zugänglichen Bereich des Gebäudes und beschädigten dort eine Plexiglasscheibe. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren