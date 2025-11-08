Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwer verletzter Radfahrer

Nordhausen (ots)

Am Freitag um 14:25 Uhr stürzte ein Radfahrer am Darrweg in Nordhausen. An der Einmündung Hinter der Alten Mühle beabsichtigte eine 45jährige BMW-Fahrerin von dort auf den Darrweg aufzufahren. Ein 77-jähriger fuhr mit seinem Rad, aus Richtung Kasseler Landstraße kommend, den nördlichen Rad- und Fußweg am Darrweg. An der schlecht einsehbaren Stelle erkannte der Radfahrer den im Einmündungsbreich befindlichen BMW, wich aus, stürzte und stieß dabei zusätzlich noch gegen einen Verteilerkasten der Energieversorung. Zur Berührung zwischen Pkw und Rad kam es nicht. Der ältere Herr erlitt Kopfverletzungen und Schürfwunden. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm, was das Verletzungsbild nicht positiv beeinflusste. Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen, die das Geschehen ggf. beobachtet haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell