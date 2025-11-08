PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwer verletzter Radfahrer

Nordhausen (ots)

Am Freitag um 14:25 Uhr stürzte ein Radfahrer am Darrweg in Nordhausen. An der Einmündung Hinter der Alten Mühle beabsichtigte eine 45jährige BMW-Fahrerin von dort auf den Darrweg aufzufahren. Ein 77-jähriger fuhr mit seinem Rad, aus Richtung Kasseler Landstraße kommend, den nördlichen Rad- und Fußweg am Darrweg. An der schlecht einsehbaren Stelle erkannte der Radfahrer den im Einmündungsbreich befindlichen BMW, wich aus, stürzte und stieß dabei zusätzlich noch gegen einen Verteilerkasten der Energieversorung. Zur Berührung zwischen Pkw und Rad kam es nicht. Der ältere Herr erlitt Kopfverletzungen und Schürfwunden. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm, was das Verletzungsbild nicht positiv beeinflusste. Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen, die das Geschehen ggf. beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 14:54

    LPI-NDH: Vandalismus in Bankgebäude

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Derzeit Unbekannte begingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Sachbeschädigung in einer Bank in der Petristraße. Ersten Ermittlungen zu Folge betraten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen öffentlich zugänglichen Bereich des Gebäudes und beschädigten dort eine Plexiglasscheibe. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:52

    LPI-NDH: Torhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Niederorla (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 7.10 Uhr in der Straße Fickentor zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zu Folge versuchte ein Lkw-Fahrer das Torhaus zu durchfahren und blieb dabei an einem Balken hängen. Anschließend riss das Fahrzeug den Balken aus der Durchfahrt heraus. Entgeegn seiner Pflichten als Unfallbeteiligter entfernte sich der Verkehrsteilnehmer vom Unfallort. Beamte der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:50

    LPI-NDH: Pkw landet im Graben

    Sickerode (ots) - Gegen 11.15 Uhr kam es auf der Landstraße 1003 zwischen Geismar und Sickerode zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw fuhren hintereinander in Richtung Sickerode. Ersten Erkenntnissen zu Folge überholte der Fahrer des hinteren Fahrzeugs den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Der Vorausfahrende beabsichtigte zeitgleich nach links abzubiegen, woraufhin es zur Kollision kam. Das überholende Fahrzeug kam in weiterer Folge im Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren