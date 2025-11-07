Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw landet im Graben

Sickerode (ots)

Gegen 11.15 Uhr kam es auf der Landstraße 1003 zwischen Geismar und Sickerode zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw fuhren hintereinander in Richtung Sickerode. Ersten Erkenntnissen zu Folge überholte der Fahrer des hinteren Fahrzeugs den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Der Vorausfahrende beabsichtigte zeitgleich nach links abzubiegen, woraufhin es zur Kollision kam. Das überholende Fahrzeug kam in weiterer Folge im Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden und die Straße musste für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell