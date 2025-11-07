PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw landet im Graben

Sickerode (ots)

Gegen 11.15 Uhr kam es auf der Landstraße 1003 zwischen Geismar und Sickerode zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw fuhren hintereinander in Richtung Sickerode. Ersten Erkenntnissen zu Folge überholte der Fahrer des hinteren Fahrzeugs den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Der Vorausfahrende beabsichtigte zeitgleich nach links abzubiegen, woraufhin es zur Kollision kam. Das überholende Fahrzeug kam in weiterer Folge im Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden und die Straße musste für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren