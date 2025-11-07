Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß von zwei Pkw

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, gegen 14.40 Uhr, in der Carl-Zeiss-Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr eine Autofahrerin die Werner-von-Siemens-Straße, als ein anderer Autofahrer von der Carl-Zeiss-Straße kommend in die Straße einbog. Hierbei kam es zur Kollision. Die Verkehrsteilnehmerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme und ermitteln zur Unfallursache.

