Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen sich an Auto zu schaffen

Ellrich (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, den 15. September, und Mittwoch, den 6. November, kam es am Nikolaiplatz zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften dich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Garage und verursachten dort erhebliche Sachschäden an einem Pkw. Nach Beendigung der Tat entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten die Ermittlungen ein. Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0289679

