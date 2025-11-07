PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug geht in Flammen auf - Ermittlungen laufen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag meldete ein Passant gegen 20.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle, dass in der Marktstraße ein Fahrzeug in Brand steht. Kameraden der Feuerwehr sowie Einsatzkräfte der Polizei kamen zum Einsatz. Das Fahrzeug wurde abgelöscht, ohne dass es auf Gebäude oder andere Fahrzeuge übergreifen konnte. Personen kamen nicht zu schaden. Das Auto brannte nahezu vollständig aus. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser und Kriminalpolizei Nordhausen ermitteln nun nach der Brandursache, die zunächst unklar ist. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0289709

Das könnte Sie auch interessieren