Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zebrastreifen beschmiert - Staatsschutz ermittelt
Bleicherode (ots)
Derzeit Unbekannte brachten auf einem Zebrastreifen an einem Fußgängerüberweg in der Niedergebraer Straße mit roter Sprühfarbe verfassungswidriger Schriften und Symbole auf. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 20. Oktober und dem 6. November.
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte führt die Ermittlungen.
Aktenzeichen: 0289537
