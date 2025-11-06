Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Werkzeug entwendet

Bad Frankenhausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machten sich Unbekannte, im Bereich der Straße Am Anger, an der Ladefläche eines Transporters zu schaffen. Aktuellen Ermittlungen zu nahmen der oder die Täter mehrere Werkzeuge, im Wert von mehr als 10000 Euro, an sich. Anschließend entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute vom Tatort. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0289155

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell