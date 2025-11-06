Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Turnhalle mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert
Nordhausen (ots)
Bislang unbekannte Täter beschmierten die Fassade einer Turnhalle auf dem Petersberg mit mehreren Hakenkreuzen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.
Wer kann Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0288797
