PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Turnhalle mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten die Fassade einer Turnhalle auf dem Petersberg mit mehreren Hakenkreuzen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer kann Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0288797

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:21

    LPI-NDH: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

    Kalbsrieth (ots) - In der Ortslage Kalbsrieth kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr, gegen 12.30 Uhr, über eine Brücke und stieß in einer Linkskurve, aus noch nicht geklärter Ursache, mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Fahrerin und ein Kind, das in dem Auto mitfuhr, wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:21

    LPI-NDH: E-Bike-Diebe schlagen zu

    Bad Frankenhausen (ots) - Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14.40 Uhr im Bereich der Kyffhäuserstraße ein E-Bike entwendet. Ersten Ermittlungen zu Folge entfernte ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Sicherung des Fahrrads und entfernte sich anschließend mit seiner Beute vom Tatort. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec, Modell Moterra Neo S2 des Herstellers Cannodale, im Wert von etwa 4000 Euro. Beamte der Polizeistation Artern leiteten die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:19

    LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

    Birkenfelde (ots) - Eine Autofahrerin befuhr am Mittwoch die Kreisstraße 108 aus Richtung Birkenfelde kommend in Richtung der Landstraße 3080. Gegen 17.45 Uhr überquerte ein Reh die Fahrbahn, welchem die Fahrerin auszuweichen versuchte. In Folge des Ausweichmanövers verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich daraufhin überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren