Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike-Diebe schlagen zu

Bad Frankenhausen (ots)

Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14.40 Uhr im Bereich der Kyffhäuserstraße ein E-Bike entwendet. Ersten Ermittlungen zu Folge entfernte ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Sicherung des Fahrrads und entfernte sich anschließend mit seiner Beute vom Tatort. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec, Modell Moterra Neo S2 des Herstellers Cannodale, im Wert von etwa 4000 Euro. Beamte der Polizeistation Artern leiteten die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des E-Bikes machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0288212

