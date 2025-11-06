PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike-Diebe schlagen zu

Bad Frankenhausen (ots)

Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14.40 Uhr im Bereich der Kyffhäuserstraße ein E-Bike entwendet. Ersten Ermittlungen zu Folge entfernte ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Sicherung des Fahrrads und entfernte sich anschließend mit seiner Beute vom Tatort. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec, Modell Moterra Neo S2 des Herstellers Cannodale, im Wert von etwa 4000 Euro. Beamte der Polizeistation Artern leiteten die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des E-Bikes machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0288212

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:19

    LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

    Birkenfelde (ots) - Eine Autofahrerin befuhr am Mittwoch die Kreisstraße 108 aus Richtung Birkenfelde kommend in Richtung der Landstraße 3080. Gegen 17.45 Uhr überquerte ein Reh die Fahrbahn, welchem die Fahrerin auszuweichen versuchte. In Folge des Ausweichmanövers verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich daraufhin überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Wolkramshausen (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 4.30 Uhr und 19.10 Uhr zu einem Diebstahl am Bahnhof in der Sondershäuser Straße. Ein dort abgestelltes Moped wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem oder mehreren derzeit unbekannten Tätern entwendet. Auch den Helm nahmen die unbekannten Diebe mit. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute vom Tatort. Bei dem gestohlenen Moped ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Unbekannte betreiben Vandalismus an zwei Haltestellen

    Nordhausen (ots) - Wie am Donnerstag kurz nach 4 Uhr bekannt wurde, kam es an zwei Straßenbahnhaltestellen im Stadtteil Nordhausen Ost, im Bereich der Leimbacher Straße, zu Sachbeschädigungen. Aktuellen Ermittlungen zu Folge zerstörten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter jeweils eine Glasscheibe an den Haltestellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1000 Euro. Beamte des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren