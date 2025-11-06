Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Birkenfelde (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Mittwoch die Kreisstraße 108 aus Richtung Birkenfelde kommend in Richtung der Landstraße 3080. Gegen 17.45 Uhr überquerte ein Reh die Fahrbahn, welchem die Fahrerin auszuweichen versuchte. In Folge des Ausweichmanövers verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich daraufhin überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Dieses musste abgeschleppt werden.

