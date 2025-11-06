PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Birkenfelde (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Mittwoch die Kreisstraße 108 aus Richtung Birkenfelde kommend in Richtung der Landstraße 3080. Gegen 17.45 Uhr überquerte ein Reh die Fahrbahn, welchem die Fahrerin auszuweichen versuchte. In Folge des Ausweichmanövers verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich daraufhin überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Dieses musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Wolkramshausen (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 4.30 Uhr und 19.10 Uhr zu einem Diebstahl am Bahnhof in der Sondershäuser Straße. Ein dort abgestelltes Moped wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem oder mehreren derzeit unbekannten Tätern entwendet. Auch den Helm nahmen die unbekannten Diebe mit. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute vom Tatort. Bei dem gestohlenen Moped ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Unbekannte betreiben Vandalismus an zwei Haltestellen

    Nordhausen (ots) - Wie am Donnerstag kurz nach 4 Uhr bekannt wurde, kam es an zwei Straßenbahnhaltestellen im Stadtteil Nordhausen Ost, im Bereich der Leimbacher Straße, zu Sachbeschädigungen. Aktuellen Ermittlungen zu Folge zerstörten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter jeweils eine Glasscheibe an den Haltestellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1000 Euro. Beamte des ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:17

    LPI-NDH: Einbrecher ergreift die Flucht

    Schönstedt (ots) - In einem Blumenladen in der Langensalzaer Straße wurde am Mittwoch, gegen 23.35 Uhr, der Einbruchsalarm ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zu Folge öffnete ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Eingangstür und verschaffte sich somit Zutritt zu den Geschäftsräumen. Der dadurch ausgelöste Alarm veranlasste den Täter anschließend, ohne Beute, die Flucht zu ergreifen. Beamte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren