Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher ergreift die Flucht

Schönstedt (ots)

In einem Blumenladen in der Langensalzaer Straße wurde am Mittwoch, gegen 23.35 Uhr, der Einbruchsalarm ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zu Folge öffnete ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Eingangstür und verschaffte sich somit Zutritt zu den Geschäftsräumen. Der dadurch ausgelöste Alarm veranlasste den Täter anschließend, ohne Beute, die Flucht zu ergreifen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, konnten den Täter allerdings nicht ausfindig machen. Die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Wer kann Angaben zur Person des Täters machen? Hinweise nimmt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0288550

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell