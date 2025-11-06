Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lebensmittelautomat auf Schulgelände zerstört

Weberstedt (ots)

Auf einem Schulgelände in der Straße Am Schloß machten sich bislang Unbekannte am Mittwoch, zwischen 6.30 Uhr und 12.55 Uhr, an einem Lebensmittel- und Naschwerkautomaten zu schaffen. Der oder die Täter rissen den Automaten aus der Verankerung, sodass dieser kippte. Hierdurch wurde ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Ob oder was die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0288148

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell