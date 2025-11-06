PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lebensmittelautomat auf Schulgelände zerstört

Weberstedt (ots)

Auf einem Schulgelände in der Straße Am Schloß machten sich bislang Unbekannte am Mittwoch, zwischen 6.30 Uhr und 12.55 Uhr, an einem Lebensmittel- und Naschwerkautomaten zu schaffen. Der oder die Täter rissen den Automaten aus der Verankerung, sodass dieser kippte. Hierdurch wurde ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Ob oder was die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0288148

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 07:34

    LPI-NDH: Unbekannte entwenden große Menge an Zigarettenschachteln

    Artern (ots) - Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter aus einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge begaben sich die Unbekannten in den Markt und wirkten gewaltsam auf den Zigarettenschrank ein, um die Tabakwaren zu entwenden. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 07:33

    LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Steinheuterode (ots) - Am Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Klippen. Die Einbrecher erbeuteten aus den Wohnräumen unter anderem Bargeld. Die Höhe des Beuteguts beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Bereich. Außerdem verursachten die Unbekannten mehrere hundert Euro Sachschaden. Beamte der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 07:32

    LPI-NDH: Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht - Polizei bittet um Hinweise

    Teistungen (ots) - In Teistungen im Eichsfeldkreis kam es im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Neuen Straße. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beutegut. Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten die Einbrecher unter anderem Bargeld. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren