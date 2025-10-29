PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251029.4 Heide: Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Täter fliehen ohne Beute

Heide (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte, in eine Lagerhalle eines Gewerbebetriebs in Heide einzubrechen. Die Täter richteten erheblichen Sachschaden an, konnten aber nichts stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 23:20 Uhr und 00:16 Uhr drangen mehrere bislang unbekannte Täter in das Gebäude im Süderdamm ein. Sie beschädigten dabei Teile der Sicherungseinrichtungen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Noch bevor sie etwas entwenden konnten, flüchteten sie offenbar, als sich Einsatzkräfte der Polizei näherten.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um drei männliche Täter im Alter zwischen etwa 20 und 50 Jahren. Einer trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, ein weiterer eine blaue Jacke mit Kapuze, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Ein dritter war mit einer hellen Oberbekleidung mit senkrechten Streifen, dunkler Hose und weißen Schuhen bekleidet.

Die Kriminalpolizei Heide hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch im Bereich Süderdamm verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0481 940 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 13:47

    POL-IZ: 251029.3 Brunsbüttel: Einbrecher erbeutet Spielekonsole und Parfüms

    Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zu Dienstag drang ein Unbekannter in eine Wohnung in Brunsbüttel ein und entwendete dabei mehrere Wertgegenstände. Der Täter nutzte einen Stein, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, und entkam anschließend unerkannt. Zwischen Montagabend gegen 19:30 Uhr und Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr schlug der Täter in der Bahnhofstraße ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 13:39

    POL-IZ: 251029.2 Trennewurth: Einbruch in Einfamilienhaus

    Trennewurth (ots) - In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in ein Wohngebäude in Trennewurth ein. Sie entwendeten unter anderem Musikinstrumente und Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Am Sonntag gegen 20:30 Uhr verließ der 38-jährige Geschädigte sein Grundstück an der Bundesstraße 5. Als er am nächsten Tag gegen 12:15 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass jemand das Garagentor aufgebrochen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren