Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251029.4 Heide: Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Täter fliehen ohne Beute

Heide (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte, in eine Lagerhalle eines Gewerbebetriebs in Heide einzubrechen. Die Täter richteten erheblichen Sachschaden an, konnten aber nichts stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 23:20 Uhr und 00:16 Uhr drangen mehrere bislang unbekannte Täter in das Gebäude im Süderdamm ein. Sie beschädigten dabei Teile der Sicherungseinrichtungen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Noch bevor sie etwas entwenden konnten, flüchteten sie offenbar, als sich Einsatzkräfte der Polizei näherten.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um drei männliche Täter im Alter zwischen etwa 20 und 50 Jahren. Einer trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, ein weiterer eine blaue Jacke mit Kapuze, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Ein dritter war mit einer hellen Oberbekleidung mit senkrechten Streifen, dunkler Hose und weißen Schuhen bekleidet.

Die Kriminalpolizei Heide hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch im Bereich Süderdamm verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0481 940 entgegen.

Björn Gustke

