Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251029.3 Brunsbüttel: Einbrecher erbeutet Spielekonsole und Parfüms

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu Dienstag drang ein Unbekannter in eine Wohnung in Brunsbüttel ein und entwendete dabei mehrere Wertgegenstände. Der Täter nutzte einen Stein, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, und entkam anschließend unerkannt.

Zwischen Montagabend gegen 19:30 Uhr und Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr schlug der Täter in der Bahnhofstraße die Scheibe einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Anschließend stieg er in die Wohnung eines 29-jährigen Mannes ein, durchsuchte mehrere Räume und entkam unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm er eine Spielekonsole sowie mehrere Parfüms.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Kriminalpolizei.

Björn Gustke

