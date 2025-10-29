Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251029.2 Trennewurth: Einbruch in Einfamilienhaus

Trennewurth (ots)

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in ein Wohngebäude in Trennewurth ein. Sie entwendeten unter anderem Musikinstrumente und Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr verließ der 38-jährige Geschädigte sein Grundstück an der Bundesstraße 5. Als er am nächsten Tag gegen 12:15 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass jemand das Garagentor aufgebrochen und aus dem Wohnhaus unter anderem Musikinstrumente und Bargeld gestohlen hatte.

Während der Abwesenheit des Mannes stand das Auto eines 43-Jährigen, der den 38-Jährigen begleitete, auf der Auffahrt des Grundstücks. Aus dem Mercedes entwendeten die Täter zusätzlich vier Sitze und den Bordcomputer.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Heide hat ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell