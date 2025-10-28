Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251028.1 Besdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt - Tatverdächtiger festgenommen

Besdorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Am Montagnachmittag fand ein 54-jähriger Mann seine 65-jährige Lebensgefährtin tot im gemeinsamen Wohnhaus in Besdorf. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und nahm am Abend einen 20-jährigen deutschen Tatverdächtigen fest.

Um 14:42 Uhr alarmierte der 54-Jährige über den Polizeinotruf die Einsatzleitstelle und gab an, seine Lebensgefährtin leblos in den Wohnräumen im Mühlenweg aufgefunden zu haben. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei fiel die 65-Jährige in einem Zeitraum zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr, und Montagnachmittag, 14:42 Uhr, einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Wann genau die Tat geschah, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein 20-jähriger Angehöriger steht im dringenden Verdacht, die Frau getötet zu haben.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst mit einem weißen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen IZ-XI 83. Dabei verursachte er im Kreis Pinneberg zwei Verkehrsunfälle. Nach einem Zeugenhinweis nahmen Polizeikräfte ihn gegen 21:20 Uhr im Sandberg in Itzehoe fest. Der Mann befindet sich im Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe der Haftrichterin wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes vorgeführt werden.

Das Kommissariat 1 (Mordkommission) der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe führt die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und bittet um Hinweise zum Aufenthalt und zu möglichen Fahrstrecken des Tatverdächtigen zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr, und Montagabend, 21:20 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit dem weißen VW Golf sowohl im Kreis Steinburg als auch im Kreis Pinneberg unterwegs. Ob er sich zusätzlich in weiteren Regionen aufgehalten hat, ist noch unklar. Wer das Fahrzeug in diesem Zeitraum gesehen hat oder Angaben zu möglichen Aufenthaltsorten machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 04821 6020 bei der Kriminalpolizei Itzehoe.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell