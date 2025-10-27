Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251027.3 Friedrichskoog: Ladendieb mit Haftbefehl festgenommen

Friedrichskoog (ots)

In Friedrichskoog beging am Sonntagnachmittag ein 22-Jähriger einen Ladendiebstahl. Die Beamten der Polizeistation Marne stellten bei der Anzeigenaufnahme fest, dass der Täter ein Messer bei sich trug. Zudem bestand für den rumänischen Staatsbürger ein Haftbefehl.

Gegen 14:30 Uhr beobachteten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Koogstraße, wie der Täter mehrere Pakete Kaffee in seinen Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte er lediglich zwei andere Artikel, sodass die Mitarbeiter ihn auf das Diebesgut ansprachen. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme fanden die Polizeibeamten ein Cuttermesser in seinem Rucksack. Zudem stellten sie fest, dass für den rumänischen Staatsbürger ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte den Täter in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizeistelle Heide ermittelt wegen Diebstahls mit Waffen.

Anna Rossol

